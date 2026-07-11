Büyükşehirden anlamlı açılış

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yıl dönümünde hayattan koparılan 8 bin 372 masum Boşnak sivilin anısını yaşatmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamlık Tepesi'nde inşa edilen Srebrenitsa Soykırım Anıtı'nın açılışına katıldı. Akın, "Srebrenitsa Soykırımı yalnızca Bosna-Hersek'in değil, tüm insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açmıştır. Aradan geçen yıllar, acıyı hafifletmedi. O kara günleri biz Balıkesirliler unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Arbil Akın, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yıl dönümünde Ahmet Edip Uğur Kültür Merkezi, Çamlık Tepesi'nde Srebrenitsa Soykırım Anıtı'nın açılışına katıldı. Açılışa Akın çiftinin yanı sıra İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Hasan Fehmi Yörük, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, meclis üyeleri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, davetliler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Birleşmiş Milletler'in koruması altındaki Srebrenitsa'da, 8 bin 372 masum Boşnak sivil ve tespit edilemeyen binlerce canın, dünyanın gözü önünde hayattan koparıldığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bu soykırım, 11 Temmuz 1995'te 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da yaşanan en karanlık olaylardan biri olarak tarihin utanç sayfalarında yerini aldı. Srebrenitsa Soykırımı yalnızca Bosna-Hersek'in değil, tüm insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açmıştır. Aradan geçen yıllar, acıyı hafifletmedi. O kara günleri biz Balıkesirliler unutmadık, unutturmayacağız. Bu vesileyle hayata geçirdiğimiz Srebrenitsa Soykırım Anıtı, hayattan koparılan 8 bin 372 masum Boşnak vatandaşımızın aziz hatırasını yaşatacak. Barışın, adaletin ve insanlık onurunun da simgesi olacak" diye konuştu.

"Anıtın simgesi 11 yapraklı beyaz bir çiçek"

Anıtın simgesinin 11 yapraklı beyaz bir çiçek olduğunun bilgisini paylaşan Akın, "11 yaprak katliamın başladığı günü, beyaz kurbanların masumiyetini, ortasındaki yeşil ise yarınlara dair umudu anlatır. Anıtımızın üzerinde yazdığı gibi Srebrenitsa'yı hatırlamak, insanlığın bir daha aynı karanlığa gömülmesine engel olmaktır. Bu anıtı Balıkesir'in kalbine, en yüksek noktasına, hilalimizin gölgesine diktik. Çünkü burası, Kuvayımilliye ateşinin yakıldığı, ilk kurşunun da son kurşunun da atıldığı şehirdir; zulmün karşısında durmayı en iyi bilen topraklardır. Çünkü hafızası olmayan şehrin geleceği de olmaz. Bir kez daha görüyoruz ki, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış dünyada barış" sözü insanlığın ortak geleceği için en güçlü yol gösterici, savaşın yıkıcılığına karşı evrensel bir çağrıdır. Geçmişi unutmadan, geleceği barış üzerine inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitiren 8 bin 372 Boşnak kardeşimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"Çömez: "Dünyanın göbeğinde soykırım yaşandı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, "Dünyanın tam göbeğinde ve merkezinde acımasız vahşet ve soykırım yaşandı. Dünya, bu acımasızlığı bugün soykırım olarak kabul ediyor. Bu acıların unutulmaması için böyle bir eseri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ergin: "İnsanlığın ortak vicdan yaradır"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "1995 yılında Srebrenitsa'da katledilen 8 binden fazla Boşnak kardeşimizi rahmetle anıyorum. Uluslararası mahkemeler tarafından soykırım olarak tanınan bu insanlık suçu yalnızca Bosna Hersek'in değil, tüm insanlığın ortak vicdan yarasıdır. Ben de Boşnak bir ailenin çocuğu olarak orada yaşanmış acıları unutturmamak ve gelecek nesillere bu acıların unutulmaması için bu eseri düşünen tüm Büyükşehir çalışanlarını ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR