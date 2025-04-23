Balıkesir'de Şüpheli Ölüm Olayı: Uyuşturucu ve İhmal - Son Dakika
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Balıkesir'de Şüpheli Ölüm Olayı: Uyuşturucu ve İhmal

Balıkesir\'de Şüpheli Ölüm Olayı: Uyuşturucu ve İhmal

Balıkesir'de, 75 yaşındaki Ayten M.'nin evinde iki hafta boyunca yaşamış olduğu cesedinin bulunmasıyla eski tarihe dayanan uyuşturucu suçları nedeniyle gözaltına alınan oğlu Ş.M. tutuklandı. Olayda, psikolojik sorunların etkisiyle uyuşturucu kullanımı iddiaları gündeme geldi.

23.04.2025 09:03  Güncelleme: 09:07
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Balıkesir'de eve gelen polise 'Annem Uyuyor' demesine rağmen yapılan kontrolde annesin hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı şüpheli ölüm olayı aydınlandı. 2 hafta önce hayatını kaybettiği düşünülen Ayten M.'nin yapılan otopsisinde normal ölüm dolayısı ile hayatını kaybettiği anlaşıldı. Annesinin cesediyle evde 2 hafta yaşayan ve cinayet şüphesi ile gözaltına alınan kadının oğlu Ş.M. için salıverilme kararı çıkmıştı ki, uyuşturucudan aranması olduğu anlaşıldı. Adli makamlara sevk edilen Ş.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir ilginç bir şüpheli ölüm olayına sahne oldu. Önceki gün Karesi ilçesinde haftalardır görülmeyen Ayten M.'nin (75) durumu polise bildirildi. Eve gelen polis ekipleri oğlu Ş.M.'den (36) 'Annem uyuyor' cevabını aldı. Yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşanan şüpheli ölüm olayında kadının oğlu Ş.M. gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin olay yeri incelemesi yapması için odalara girmesi üzerine evin adeta bir çöplüğü andırması sonucu belediye ekiplerinden destek istenildi.

Ruhun Deşifresi

Öte yandan, evde yapılan temizleme çalışması sonucu yarım dolu alkol şişesinin yanında bulunan 'Ruhun Deşifresi' isimli kitap dikkat çekmişti. Yaşanan olayları detaylı olarak inceleyen polis ekipleri Ş.M.yi gözaltına aldı. Merhum kadının dün yapılan otopsisinde normal şekilde hayatını kaybettiği herhangi bir cinayet izine rastlanmadığı ortaya çıktı. Gözaltında bulunan Ş.M. için salıverme kararı çıkmıştı ki, yapılan kontrolde eski tarihe ait uyuşturucu kullanma suçu dolayısı ile aranması olduğu anlaşıldı. Dün adli makamlara sevk edilen Ş.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutarsız cevapların temeli uyuşturucu batağı mı

Yaşanan ölüm olayı ile birlikte sır perdesi de aralandı. Hayatını kaybeden Ayten M. ve ailesinin bundan 7-8 yıl kadar önce Balıkesir'in turistik bölgelerinden biri olan Kazdağı eteklerinde bir evleri olduğu ve ailesi ile burada yaşadıkları öğrenildi. Ailenin babasının 4 yıl önce ani rahatsızlık dolayısı ile hayatını kaybetmesinin ardından aile Balıkesir il merkezine yerleşti. Ailenin tek oğlu Ş.M. ise araç alım satımı yapan bir galeri açarak ticaret ile uğraştı. Aynı zamanda Edremit ilçesinde de bir pet-shop açan aile, bu şekilde hayatlarını sürdürdü. Şüpheli Ş.M.'nin daha sonra uyuşturucu batağına sürüklendiği işyerlerini kapattığı öğrenilirken, olayın yaşandığı günde de polise cevap olarak 'Annem uyuyor' demesinin temelinde yaşanan psiklolojik sorunlar dolayısı ile uyuşturucu kullanımı olduğu iddia edildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Şüpheli Ölüm Olayı: Uyuşturucu ve İhmal - Son Dakika

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