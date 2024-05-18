Balıkesir\'de taksici dövülüp telefonu çalındı, şüpheliler yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde taksiciyi dövüp cep telefonunu aldıktan sonra kaçan şüphelileri polis kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçay İkizçay Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Müşterisini indirmek için duran ticari taksi sürücüsü A.Z. (53) müşterisi indikten sonra aracına binen şüpheliler Ö.F.S. (22) ve T.C.B. (24) isimli kişiler, Edremit merkeze gitmek istediklerini, taksicinin başka bir müşterisi olduğunu söylediğinde ise şüpheliler araçtan inerek kendisini darp etmeye başladığını ve bıçak çekerek üzerinde bulunan cep telefonunu alarak kaçtıkları ileri sürüldü.

İhbar üzerine alarma geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı yerden önlem alarak şüphelileri Altınkum Mahallesi Afytos Otel civarında kişileri kıskıvrak yakaladı. Ekipler olay yerinin yaklaşık 50 metre ilerisinde müştekiye ait cep telefonu ve olayda kullanılan bıçağı da ele geçirdi. Şüphelilerin işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. - BALIKESİR