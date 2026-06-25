Balıkesir\'de Tarihi Narkotik Operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir polisi, şehir tarihinin en yüklü narkotik yakalamasını yaparak adeta rekor kırdı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tek seferde elde edilen en fazla uyuşturucu maddeyi ele geçirerek 235 bin adet uyuşturucu hapa ele koydu.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi bir operasyona imza attı. Bir süredir takip ettikleri şüphelilerin harekete geçmesi üzerine eş zamanlı olarak bir kamyon ve bir otomobile operasyon düzenleyen ekipler adeta bingo yaptı.

Yaşa ve Dangal'dan operasyona destek

Durdurulan kamyon ve otomobilin aranmasında narkotik arama köpekleri Yaşa ve Dangal'dan destek alan ekipler, aramalarda 235 bin uyuşturucu madde, 5 kilo 360 gram skunk esrar, yaklaşık 1 kilogram yakın metamfetamin ve bir miktar bonzai maddesine el koydu.

Balıkesir narkotik tarihinin en büyük operasyonuna imza atan ekipleri tebrik eden Balıkesir Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceğini söyleyerek yeni operasyonların da sinyalini verdi. - BALIKESİR