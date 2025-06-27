Balıkesir\'de Tarım Arazileri Yangını

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında yüzlerce dönüm tarım arazisi alev alev yandı. Yangına 3 helikopter müdahale etti.

Yangın, akşam saatlerinde Sultançayırı mevkiinde bulunan tarım arazilerinde başladı. Balıkesir- İzmir otoyolunun hemen yanındaki yangında dumanlar geniş bir kesim tarafından görüldü. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Tarım arazileri ve çevresindeki ağaçlar alev alev yanarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 3 helikopter yangına müdahale etti. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına müdahale sürüyor. - BALIKESİR