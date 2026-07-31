Balıkesir’de tek yangın cephesi: Gömeç

Balıkesir'de son 3 günde kırsal bölgede çıkan arazi ve orman yangınlarının hepsi söndürüldü. İtfaiye ve orman personellerinden oluşan yangınla mücadele ordusu deyim yerindeyse bir çok cepheden yüzünün akı ile çıkarken, Gömeç'te mücadele son hızla sürüyor. Gömeç'teki yangına 3'ü amfibi 6 uçak ve 7 helikopter ile havadan ciddi bir müdahale devam ediyor. Karadan da 358 araç ve 920 personelle olağanüstü bir çaba ile alevlere karşı savaşılıyor.

Balıkesir son 3 günde alevlerle karşısında büyük bir sınav veriyor. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk, Gömeç ilçesine bağlı Kubaşlar, Sındırgı Gölcük, Kepsut Keçidere, Gönen, Paşalimanı Adası, Altıeylül Konakpınar başta olmak üzere çok sayıda yangınla aynı anda mücadele veren kahramanlar karadan ve havadan alevlere karşı çetin bir mücadele veriyor. Bu sabah itibarı ile yangınların hepsi kontrol altına alınırken, mücadele tek cephe olan Gömeç'te yoğunlaştı. Sabahın ilk ışıkları ile yangın söndürme helikopterleri, yangın söndürme uçakları ve amfibik uçaklar sortilere başladı. Bölgede etkili rüzgar ise halen devam ediyor.

Gömeç'in Kumgedik mevkisinde başlayan rüzgarın hızı ile Kubaşlar, Tıfıllar, Hacıveli bölgesine yayılarak ardından Ayvalık ilçe sınırlarına girerek Kozak Yaylasın'da ilerleyen yangın, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile İzmir'in Bergama ilçesini bağlayan karayolunu da geçerek izmir sınırlarına girerek buralardaki kırsal mahalleleri de tehdit etti.

Yaralıların durumları iyi

Öte yandan Gömeç yangınında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, 2 itfaiye personeli ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri Murat Aydoğan yangında yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Mücadelenin görünmez aktörü: Rüzgar

Balıkesir ve civarında 5 gündür süren fırtına yangın ile mücadeleyi kötü etkiliyor. 3. gününe giren Gömeç yangınında özellikle Kozak Yaylası olarak bilinen geniş coğrafyada saatteki hızı 50-60 kilometreleri bulan rüzgar sönmeye yüz tutan yangını tekrar alevlendiriyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada ise bölgedeki şiddetli rüzgarın önümüzdeki günlerde de süreceği kaydedildi.

Adeta bir ordu

Öte yandan yangın ile mücadelede deyim yerindeyse bir ordu görev yapıyor. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada yangında, 6 uçak, 7 helikopter, 56 arazöz, 40 itfaiye aracı, 57 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 139 hizmet aracı, 13 dozer, 25 kepçe, 3 toma, 10 otobüs, 8 ambulans 920 personel ve 60 orman gönüllüsü yangınla mücadele ediyor.