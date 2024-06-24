Balıkesir'de telekomünikasyon şirketine ait binada yangın çıktı - Son Dakika
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Balıkesir'de telekomünikasyon şirketine ait binada yangın çıktı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir telekomünikasyon şirketi binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi aşırı yüklenmeye bağlı ısınma olarak belirtilirken, olay sonucunda maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

24.06.2024 17:20
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Balıkesir'de telekomünikasyon şirketine ait binada yangın çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir telekomünikasyon şirketi binasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Gönen'e bağlı Akçaali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir telekomünikasyon şirketine ait binanın teknik odasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin, aşırı yüklenmeye bağlı ısınmadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Herhangi bir yalanlanmanın olmadığı yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Çıkan yangın ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

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