Balıkesir'de Tır Kazası: Sürücü Yaralı

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Kaygan zemin kazaya yol açtı

Yabancı plakalı tır ters şeride çıkıp hendeğe yuvarlandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen kazada bir tır yol kenarındaki bariyerleri aşarak hendeğe yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre; henüz ismi öğrenilemeyen bir tır sürücüsünün hakimiyetindeki IF-31 FWD yabancı plakalı bir tır, Çanakkale istikametinden İzmir istikametine giderken kuvvetli yağış nedeniyle yol ortasındaki refüjü aşarak, karşı şeritteki bariyerlere çarparak yol kenarındaki hendeğe yuvarlandı.

Kaza anında karşı şeritte başka bir aracın olmaması büyük bir felaketi önledi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, 112 Acil Yardım ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alınan sürücünün vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmaların olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.