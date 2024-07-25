Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 150 Kök Kenevir ve 1,3 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 150 Kök Kenevir ve 1,3 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir'de jandarma ekipleri, yasa dışı uyuşturucu madde ekimi yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şahıs gözaltına alınırken 150 kök kenevir ve 1,3 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, Altıeylül ilçesi Macarlar Mahallesi'nde tarım arazileri ve ormanlık alanlarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Yapılan aramalarda Y.Ö. ve S.Ö. isimli şahısların bahçelerinde ve hazine arazisinde 150 kök kenevir ve 1,3 kilo kubar esrar ele geçirildi. Y.Ö. ve S.Ö. gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

25.07.2024 11:05
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Balıkesir'de jandarma ekipleri yasa dışı uyuşturucu madde ekimi yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şahıs gözaltına alınırken 150 kök kenevir ve 1,3 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı ekim olayları ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Macarlar Mahallesi'nde, Komando ve Asayiş ekiplerinden 62 personelin katılımı ile muhtemel yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı değerlendirilen tarım arazileri ve ormanlık alanlarda geçtiğimiz gün dron destekli arama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan aramalar neticesinde Y.Ö. isimli şahsın bahçesine ve S.Ö. isimli şahsın hazine arazisine ektiği 150 kök kenevir ve 1,3 kilo kubar esrar ele geçirildi. Y.Ö. ve S.Ö. yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 150 Kök Kenevir ve 1,3 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, 150 Kök Kenevir ve 1,3 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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