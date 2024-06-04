Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Altıeylül ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik 2 kişiyi tutukladı. Operasyonda 6 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

04.06.2024 14:42
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Balıkesir'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyon uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz gün Altıeylül ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Adrese yapılan operasyonda 6 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda olaya karışan 2 kişi gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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