Balıkesir'de yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir\'de yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir araca yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 5 bin 544 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Operasyon sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

06.05.2024 13:36
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Balıkesir'de narkotik ekipleri bir araca yönelik gerçekleştirdiği operasyondan uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde geçtiğimiz gün il merkezinde bir araca yönelik yapılan operasyonda düzenlendi. Yapılan operasyonda araçtan 5 bin 544 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Narkotik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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