Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, tabanca ve para ele geçirildi.

22.03.2024 09:40  Güncelleme: 09:42
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Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat üzerine Gömeç merkezli, Ayvalık ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapanları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan hazırlıklar sonrasında gerçekleştirilen operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi, ölçüm kaşığı, tabanca ve buna ait şarjör, 13 tabanca fişeği, 4 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin lira ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.O., D.K., O.K. ve Y.D. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

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