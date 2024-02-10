Balıkesir'de Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti Yapan 6 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir\'de Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'in Gönen ve Erdek ilçelerinde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 31 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet av tüfeği, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.02.2024 17:43
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Balıkesir'in Gönen ve Erdek ilçelerinde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yaptığı istihbarat çalışmaları çerçevesinde, Gönen ve Erdek ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 31 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet av tüfeği, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Olaya karışan 6 şüpheli ise gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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