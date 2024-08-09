Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Altıeylül ve Gönen ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirdi ve iki şüpheliyi yakaladı.

09.08.2024 12:13
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında Altıeylül ve Gönen ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda iki şüpheliyi yakaladı. İstihbari çalışmalar sonucu belirlenen 2 ikamet, 2 tarla ve 2 araçta yapılan operasyonlarda 560 gram kubar esrar ve 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nın emniyet, asayiş ve kamu düzenini sağlama amacıyla suçların azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Altıeylül, Gönen, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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