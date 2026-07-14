Balıkesir\'de yangın ormana sıçradı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Macarlar Mahallesi yakınlarında otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sirayet etti. Çalışmalar havadan ve karadan sürüyor.

Macarlar kırsal mahallesi yakınlarında otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana geçti. Büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, orman ekipleri ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için mücadele veriyor. - BALIKESİR