Balıkesir\'de Yangında İki Torununu Kaybeden Babaannenin Acı Hikayesi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yangında Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) isimli iki torununu kaybeden babaanne, yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlattı. Torunlarını kurtarmak için hayatını tehlikeye atıp alevlerin arasına dalan yaşlı kadına komşuları engel oldu. Birbirine sarılarak can veren iki minik kardeşten geriye acı ve hüzün kaldı. Kardeşlere mezar olan evin alev alev yandığı anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 01.00 sıralarında kırsal Dereli Mahallesi'nde 2 katlı evin son katında meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki yangın mahalline saat 01.22'de ulaşan ekipler, 5 araç ve 11 personelle müdahale ederek yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışmalarını tamamladı. Ekipler, Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) isimli kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Torunlarını kurtarmak için yangına müdahale etmeye çalışan babaanne Zeliha Taşkın, o anları gözyaşları içinde şöyle anlattı: "İçeri girmemi engellemeye çalıştılar. 'Hani çocuklar' diyorum, 'içerideler' dedim. 'Şuradan, ben geçeyim' dedim. Beni tutunca aşağı ittiler. Aşağı düşünce bağırarak geri geldim. 'Ev yanıyor, çocuklar yanıyor' diye bağırdım. Coşkun'u çağırdım. Beni içeriye sokmadılar. İçeride sarılmışlar birbirlerine, öylece kalmışlar içeriye girenler o şekilde görmüşler."

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılırken, olay mahallinde incelemeler sürüyor. İki çocuğun hayatını kaybettiği yangın, mahallede büyük üzüntüye neden oldu. - BALIKESİR