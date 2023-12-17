Balıkesir\'de yapılan asayiş ve trafik huzur uygulamasında 7 şahıs gözaltına alındı

Balıkesir'de polis ekipleri 87 ekip ve 259 personelin katılımı ile yapılan Asayiş ve Trafik Huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs gözaltına alınırken, toplam 2 bin 376 şahsa kimlik sorgulaması yapıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Milli Güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine" yönelik olarak; Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde Açık alkol satış ve sunum yapan tüm içkili yerler, Dernek ve Kurum Lokalleri, Sosyal Tesisler, Kafe, Kafeterya, Kahvehane, Kıraathane, Elektronik Oyun Yerleri, cadde, sokak, parklar ve Trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında olmak üzere il genelinde 87 ekip, 259 personelin katılımıyla yapılan Asayiş ve Trafik Huzur Uygulamasında; 2 bin 376 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs gözaltına alındı.

Polis ekipleri 240 Umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlenirken, 1 işletmeye Kapalı alanda tütün mamüllerinin tüketilmesine izin verme ve ruhsatsız faaliyette bulunmama konusundan dolayı "İdari" işlem uygulandı. Yapılan aramalarda; 2 adet "Ruhsatsız tabanca, 19 adet fişek ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin yaptıkları denetimlerde de, 390 araç denetlenirken, 36 araç sürücüsüne toplam 49 bin 180 TL tutarında idari para cezası uygulandı ve 8 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR