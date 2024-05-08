Balıkesir'de yapılan denetimlerde arama kaydı bulunan 34 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de yapılan denetimlerde arama kaydı bulunan 34 şahıs yakalandı

Balıkesir\'de yapılan denetimlerde arama kaydı bulunan 34 şahıs yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 6 bin 269 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan arama kaydı bulunan 34 kişi yakalandı. Denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek, 3 kurusıkı tabanca, 29 adet fişek, 3 bıçak, 86 adet sentetik ecza maddesi, 7,54 gram metamfetamin maddesi ve 7,19 gram esrar ele geçirildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla ilgili çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

08.05.2024 12:31
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Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde arama kaydı bulunan 34 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz 4 günde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda 6 bin 269 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan arama kaydı 34 şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek, 3 kurusıkı tabanca ve 29 adet fişek, 3 bıçak, 86 adet sentetik ecza maddesi, 7,54 gram metamfetamin maddesi, 7,19 gram esrar maddesi ele geçirildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla ilgili çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de yapılan denetimlerde arama kaydı bulunan 34 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de yapılan denetimlerde arama kaydı bulunan 34 şahıs yakalandı - Son Dakika
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