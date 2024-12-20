Balıkesir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu

Edremit'te 10 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör tutuklandı. Mücadele sürecek.

20.12.2024 14:47
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde düzenledikleri operasyonda Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda bir organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ve Edremit KOM Grup Amirliği ekipleri, Edremit kıyılarında yasa dışı geçişleri önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyonda Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, olayda kullanılan bir aracı siciline şerh koyarak yediemin otoparkına teslim etti. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 155 TL ve 400 euroya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, düzensiz göçle ve insan kaçakçılarıyla mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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