 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de jandarma ekipleri zeytin hırsızlarını suçüstü yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de jandarma ekipleri zeytin hırsızlarını suçüstü yakaladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, gece görüş kamerası ile tespit ettikleri 2 zeytin hırsızını suçüstü yakaladı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.

Balıkesir\'de jandarma ekipleri zeytin hırsızlarını suçüstü yakaladı
27.12.2023 - 09:45,
Abone Ol

Balıkesir'in Edremit ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri gece görüş kamerası ile tespit ettikleri ve bahçeden zeytin çalan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, zeytin hırsızlığı ile mücadele dahilinde Kızılkeçili Mahallesi'nde Edremit İlçe ve Zeytinli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen önleyici kolluk devriyesi esnasında bir zeytin bahçesinde hareketlilik tespit edildi.

Devriye ekipleri, gece görüş cihazları ile 2 kişinin tarlada zeytin topladığını belirledi. Ekiplerce bilgileri sorgulanan M.K ve S.Z'nin bahçe sahibi ya da işçi olmadıkları belirlendi. Bunun üzerine zanlılar bahçeden topladıkları yaklaşık 150 kilo zeytinle suçüstü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, Jandarma, Edremit, Zeytin, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de jandarma ekipleri zeytin hırsızlarını suçüstü yakaladı - Son Dakika


09:32
Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12
Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06
Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05
Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14
Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi
08:10
İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı
08:06
Kobra Murat, uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı Kobra Murat, uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
07:20
Bıçaklandığı için hastaneye kaldırılan genç, hastanede bir kez daha bıçaklandı Bıçaklandığı için hastaneye kaldırılan genç, hastanede bir kez daha bıçaklandı

Son Dakika
09:32 Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12 Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06 Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05 Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14 Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi
08:10 İYİ Parti, Mansur Yavaş'ın karşısına onu mu çıkaracak? Oktay Vural'dan ''adaylık'' açıklaması geldi
08:06 Kobra Murat, uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
07:18 Gazze hükümeti, İsrail'i hayati organ çalmakla suçluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 10:21:49. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de jandarma ekipleri zeytin hırsızlarını suçüstü yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement