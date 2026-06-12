Balıkesir'de Zincirleme Kaza: 6 Araç Karıştı

Balıkesir- Bursa kara yolu, Bursa istikameti Susurluk Şeker Fabrikası mevkiinde bugün öğleden sonra meydana gelen zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamalara neden oldu. Kazaya 39 NM 322 Fiat, 10 KL 836, 34 ND 9217 Daçia, 45 rz 047 Fiat, 10 ED 209 Jeep ve 34 NU 0680 Wolswagen plakalı 6 aracın karıştığı kazada, araç içerisinde sıkışan ve yaralanan vatandaşlar için bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazanın şiddetiyle hasar gören araçlardan birinde bulunan sürücü R.D. ve yolcu F.D., kurtarma ekiplerinin hummalı çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek en yakın hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR