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Balıkesir'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Akpınar mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir\'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
09.01.2024 - 18:16,
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Balıkesir'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümü Akpınar mevkisinde, bir cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 06 FL 2374 plakalı cipte bulunan Fehmi Zafer Heperler (73) olay yerinde hayatını kaybederken, araçlardaki 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde ölen Heperler'in cenazesi ise incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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