Balıkesir\'de Zincirleme Trafik Kazası: İki Yaralı

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Balıkesir'in Manyas- Susurluk kara yolunda, Haydar Mahallesi mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kazaya ilişkin ihbarı aldıktan yalnızca bir dakika sonra harekete geçti. Kazada, 10 CCF 50 plakalı çekiciye bağlı 10 ADK 556 plakalı süt tankeri, henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yatarak trafiği kapattı. Çekicinin sürücüsü Y.Y., araçtan kendi çabasıyla çıkmayı başarırken, sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Kazanın ardından yolda oluşan tehlikeli durum, zincirleme kazaya neden oldu. Yan yatan tıra A.Ş.A. yönetimindeki 10 PU 256 plakalı otomobilin çarpmasının ardından, olay yerine yardım için gelen S.U.'ya başka bir araç çarptı. Her iki vatandaş da kazada yaralandı.

İtfaiye ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki hızlı müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yolun kısa süreliğine trafiğe kapatıldığı bildirildi. Kazada yaralanan iki vatandaşın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR