Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenler, Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı kırsal Mahallesi'ndeki mühimmat fabrikasında sabah meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin naaşları, Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi. 3 ambulansla, jandarma eşliğinde getirilen 12 cenazenin kesin ölüm sebepleri, yapılacak otopsini ardından ortaya çıkacak. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'deki Patlama: 12 Hayat Kurtarılamadı - Son Dakika
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