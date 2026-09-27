Balıkesir Edremit'te bitişik iş yerlerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir Edremit'te bitişik iş yerlerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Altınkum Mahallesi Gece Pazarı mevkiindeki bitişik iş yerlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında işletmelerde maddi hasar oluştu, çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde birbirine bitişik iş yerlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Altınkum Mahallesi Gece Pazarı mevkiinde bulunan 31 ve 32 numaralı iş yerlerinin yan tarafında bulunan işletmelerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman ve alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin bitişikteki diğer iş yerlerine sıçramasını engellemek için yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iş yerlerinde soğutma çalışması gerçekleştirilirken, işletmelerde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Acil DurumBalıkesir3. SayfaİncelemeAltınkumİtfaiyeEdremitGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum’da arı sokması can aldı Doktorların müdahalesi yetmedi Çorum’da arı sokması can aldı! Doktorların müdahalesi yetmedi
Dereye uçan otomobilde can pazarı Sürücü kurtarılamadı Dereye uçan otomobilde can pazarı! Sürücü kurtarılamadı
Düğünde maganda kurşunu 25 yaşındaki genci hayattan kopardı Düğünde maganda kurşunu 25 yaşındaki genci hayattan kopardı
Körfez’de 37 yaşındaki kadın sokakta silahla öldürüldü Eski eşi firari Körfez'de 37 yaşındaki kadın sokakta silahla öldürüldü! Eski eşi firari
Muhteşem Yüzyıl’ı izlerken kapısı çaldı Karşısında Hürrem Sultan’ı gördü Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Karşısında Hürrem Sultan'ı gördü
İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı İsrail Gazze’deki ağır yıkımı yanlışlıkla yayınladı
20:52
Gaziantep’te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada
Gaziantep'te 7 kişinin can verdiği kaza kamerada
20:30
Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe’ye olan borcu ortaya çıktı Rakam hiç de az değil
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye olan borcu ortaya çıktı! Rakam hiç de az değil
19:32
Rıdvan Dilmen’den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
17:49
Hayatı bir gecede altüst olmuş Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
Hayatı bir gecede altüst olmuş! Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
16:42
Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
15:47
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 22:06:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Balıkesir Edremit'te bitişik iş yerlerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei