Balıkesir Edremit'te bitişik iş yerlerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde birbirine bitişik iş yerlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Altınkum Mahallesi Gece Pazarı mevkiinde bulunan 31 ve 32 numaralı iş yerlerinin yan tarafında bulunan işletmelerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman ve alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin bitişikteki diğer iş yerlerine sıçramasını engellemek için yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iş yerlerinde soğutma çalışması gerçekleştirilirken, işletmelerde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.