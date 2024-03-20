Balıkesir Gömeç\'te Üst Aramasında 3.64 Gram Esrar Ele Geçirildi

Çanakkale'de TIR'ın açılan dorsesi PTS'ye çarptı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halindeki bir TIR'ın dorsesi açıldı ve Plaka Tanıma Sistemi'ne çarptı. Kazada TIR'ın dorsesi ile PTS devrildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.