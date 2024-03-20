Balıkesir'in Gömeç ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği ve üst araması yaptığı şahsın üzerinden 3.64 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Gömeç İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerce Kemalpaşa Mahallesi Ayanoğlu Sokak üzerinde durumundan şüphelenilen Yiğit A.'nın üst aramasından peçeteye sarılı halde 3,64 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yiğit A. Hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir Gömeç'te Üst Aramasında 3.64 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde horoz dövüştürerek kumar oynatan ve oynayan şahıslara işlem yapıldı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Doğuyaka Mahallesi'nde horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynatıldığı tespit edildi. 15 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı ve 6 adet horoz muhafaza altına alındı. Horoz dövüştürdüğü tespit edilen ikamet sahibi hakkında adli işlem yapıldı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde karısını keserle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık ifadeleri ve sağlık raporu dinlendi. Sanık tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.
İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü, toplumun tepkileri üzerine adım attı ve Fahri Müfettişlerin park cezası verme yetkisi sonlandırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunun tepkileri üzerine harekete geçerek Fahri Müfettişlerin park cezası vermelerini durdurdu. Park cezası ve duraklama cezası şimdilik askıya alındı. Asıl bundan sonra diğer kazaları önlemeye yönelik olan cezalar üzerine yoğunlaşılacak.
Kilis'te dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çalınan motosiklet, Seydişehir ilçesinde polisin dikkati sayesinde 2,5 yıl sonra sahibine teslim edildi. Motosikletin şase numarasının tespit edilmesi sonucu çalıntı olduğu belirlendi. Polis, motosikleti çaldığı iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen bıçakla yaralama olayının şüphelileri, polis tarafından yakalandı. Olayın gerçekleştiği adreste yapılan aramada sahte kimlikler ve farklı işlerde kullanılabilecek malzemeler ele geçirildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halindeki bir TIR'ın dorsesi açıldı ve Plaka Tanıma Sistemi'ne çarptı. Kazada TIR'ın dorsesi ile PTS devrildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda, yasa dışı sanal bahis oynandığı tespit edildi. İş yerinde bulunan deliller incelenmek üzere yetkililere teslim edildi. İş yeri sahibi ve sanal bahis oynayan 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yapılan 2 haftalık çalışmalarda 156 bin 540 kişinin sorgulaması yapıldı ve hapis cezası ile aranan 280 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Çalışmalar sonucunda 18 adet ateşli silah, 10 adet kesici alet, çalıntı 8 adet araç, 3 adet cep telefonu, 1 adet ziynet eşyası ve çeşitli miktarda narkotik madde ele geçirildi.
Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında 11-17 Mart 2024 tarihleri arasında 18 olayda 46 düzensiz göçmen yakalandı. 12 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.
Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Üst aramalarında 156 sentetik uyuşturucu hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca, 1800 lira değerinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirildi. 3 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde yaklaşık 4 ay önce kaybolan inşaat işçisi Ziya Bozkurt'un motosikleti, kazalı halde bulundu. Yapılan arama çalışmalarında, motosikletin bulunduğu bölgede insana ait olabileceği düşünülen kemik parçaları bulundu. Bulunan kemikler, incelenmek üzere adli tıp morguna teslim edildi.
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