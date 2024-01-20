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Balıkesir Gönen'de Aşırı Yağış Nedeniyle Servis Minibüsü Devrildi - Son Dakika
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Balıkesir Gönen'de Aşırı Yağış Nedeniyle Servis Minibüsü Devrildi

Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde etkili olan aşırı yağışlar sebebiyle Gönen-Bandırma Kara Yolu üzerinde bir servis minibüsü devrildi. Kazada servis şoförü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir Gönen\'de Aşırı Yağış Nedeniyle Servis Minibüsü Devrildi
20.01.2024 - 15:51,
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Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde aşırı yağış sebebiyle kayganlaşan yolda servis minibüsü devrildi.

Gönen'de etkili olan aşırı yağış, Gönen-Bandırma Kara Yolu üzerinde kazaya sebep oldu. Bandırma istikametinde seyir halinde olan C.C. hakimiyetindeki servis minibüsü, kayganlaşan yolda orta refüjü aşıp karşı şeride savrularak yan yattı.

Meydana gelen kaza sonucu, servis şoförü C.C. ve yolcu A.Ü. yaralandı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Balıkesir Gönen'de Aşırı Yağış Nedeniyle Servis Minibüsü Devrildi - Son Dakika
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