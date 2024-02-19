Balıkesir Gönen'de kırmızı ışık ihlali yapan motosiklete kamyonet çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Balıkesir Gönen'de kırmızı ışık ihlali yapan motosiklete kamyonet çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Gönen\'de kırmızı ışık ihlali yapan motosiklete kamyonet çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Malkoç mahallesi Şehit Rahmi Bey okulu kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

19.02.2024 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklete kamyonet çarpı, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Gönen ilçesi Malkoç mahallesi Şehit Rahmi Bey okulu kavşağında kırmızı ışıkta geçiş yapan 10 CJD 26 plakalı motosiklet sürücüsü Kemal C. (59) ile 10 EB 157 plakalı Mitsubishi marka kamyonet sürücüsü Zeki Ö. (49) ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet hurdaya dönerken sürücüsü Kemal C. kazada yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yaralı sürücüye ilk müdahalenin ardından Ambulans ile Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Gönen'de kırmızı ışık ihlali yapan motosiklete kamyonet çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:32:58. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Gönen'de kırmızı ışık ihlali yapan motosiklete kamyonet çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement