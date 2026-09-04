Balıkesir İvrindi'de tır uçuruma devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir madende, ekskavatör taşıyan tırın virajda devrilip 20 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ölen sürücü ve yolcu için soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bir madende meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
İvrindi Değirmenbaşı Mahallesi'nde Tümad Maden işletmesi şantiyesinde ekskavatör taşıyan tır, virajda devrildi. Tırın 20 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Nedim Demirdağ (61) ile araçta yolcu olarak bulunan Musa Turgal (45) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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