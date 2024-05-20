Balıkesir İzmir yolunda trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Balıkesir İzmir yolunda trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

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Balıkesir Edremit-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardım çağırarak sağlık ekiplerini olay yerine yönlendirdi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

20.05.2024 13:48
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- Balıkesir İzmir yolunda trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir Edremit-İzmir karayolunda bir otomobil kamyona çarptı. İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Edremit -İzmir karayolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde 10 F 0501 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen 10 AEK 163 plakalı kamyona çarptı. İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir İzmir yolunda trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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