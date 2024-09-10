Ayvalık'ta Atlı Jandarma Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ayvalık'ta Atlı Jandarma Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi

Ayvalık\'ta Atlı Jandarma Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki atlı süvariler, Ayvalık'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla vatandaşların güvenliğini sağladı ve suçluları yakaladı. Ayrıca turistlere yardım ikaz faaliyetlerinde de bulundular.

10.09.2024 17:34
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma bünyesindeki atlı süvariler gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla göz doldurdu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk sahasına bulunan Ayvalık'ın Küçüköy Mahallesi sınırları içerisindeki Sarımsaklı ve Badavut plajları ile Şeytan Sofrası ormanlık alanlarında güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiği faaliyetlerle vatandaşın güvenini kazandı.

Düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında (JAKEM) yetiştirilen atlarla gerçekleştirilen operasyonlarda; 2 bin 172 şahıs, 919 araç sorgusu olmak üzere 2 bin 654 kişi sorgulandı.

Yerli ve yabancı turistlere yol tarifi gibi faaliyetlerde de bulunan atlı jandarma süvarilerinin 3 bin 278 vatandaşa yardım ikaz faaliyetinde de bulunduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Jandarma, Ayvalık, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta Atlı Jandarma Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi - Son Dakika

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