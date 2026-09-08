Balıkesir Manyas'ta ot yangını ekiplerin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Balıkesir Manyas'ta ot yangını ekiplerin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü

Balıkesir Manyas\'ta ot yangını ekiplerin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü
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Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında otluk alan zarar görürken, ekipler bölgede soğutma çalışması yapıp inceleme başlattı.

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde çıkan ot yangını, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle ormana sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Manyas'ın Yeniköy Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Manyas İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 5 araç ve 9 personelle müdahale edilirken, mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin ortak çalışması sonucu yangın, ormanlık alana sıçramadan tamamen söndürüldü.

Yangında otluk alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmalarının ardından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, İnceleme, İtfaiye, Yeniköy, Manyas, Güncel, Doğa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir Manyas'ta ot yangını ekiplerin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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