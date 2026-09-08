Balıkesir Manyas\'ta ot yangını ekiplerin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde çıkan ot yangını, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle ormana sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Manyas'ın Yeniköy Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Manyas İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 5 araç ve 9 personelle müdahale edilirken, mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin ortak çalışması sonucu yangın, ormanlık alana sıçramadan tamamen söndürüldü.

Yangında otluk alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmalarının ardından inceleme başlatıldı.