Balıkesir-Susurluk Karayolu Üzerinde Yangın Çıktı

3.Sayfa

Balıkesir- Susurluk karayolu üzerinde yol kenarında bulunan otlar tutuştu. Birkaç ağacın da zarar gördüğü yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Balıkesir - Susurluk yolu 30. kilometrede yangın paniği yaşandı. Yol kenarında bulunan otlar henüz bilinmeyen nedenle tutuştu. Kısa sürede alevlerin yükseldiği yangında yoldan geçen vatandaşlar yangın anlarını görüntüledi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. - BALIKESİR