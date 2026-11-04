Balıkesir Susurluk'ta baskında 596,83 gram esrar bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Balıkesir Susurluk'ta baskında 596,83 gram esrar bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Balıkesir Susurluk\'ta baskında 596,83 gram esrar bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Yeni Mahalle'deki bir konut ve dama düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 596,83 gram esrar ile 2 yivsiz av tüfeği ve 16 kartuş ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polis ekiplerince bir konut ve eklentisine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 596,83 gram esrar ile 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Dün saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan bir konut ve dama baskın yapıldı.

Adreste yapılan aramalarda 596,83 gram esrar maddesi, 2 adet yivsiz av tüfeği ve 16 adet kartuş ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli Y.E.K. gözaltına alınarak gerekli işlemler için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Yeni MahalleBalıkesirOperasyonSusurluk3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Susurluk'ta baskında 596,83 gram esrar bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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