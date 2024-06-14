Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kurban Bayramı öncesinde trafik tedbirleri denetimi gerçekleştirdi

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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde sürücülere trafik tedbirleri denetimi gerçekleştirdi.

9 günlük Kurban Tatili öncesinde çevre illerden Balıkesir'in tatil beldelerine gelen vatandaşlar için Trafik Tedbirleri Denetimi gerçekleştiren Vali İsmail Ustaoğlu, sürücüleri emniyet kemeri ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Vali Ustaoğlu, "9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde şehrimize gelen sürücüleri trafik tedbirleri ve emniyet kemerinin önemine vurgu yapmak amacıyla denetim gerçekleştirdik. Balıkesirli vatandaşlarımız olmak üzere tüm sürücülerimi bayram tatili süresince trafikte dikkatli olmaları konusunda bir kez daha buradan uyarmak istiyorum. Bayram tatili süresince ilimizde emniyetten, 362 ekip ve 2 bin 706 personel, Jandarma'dan 278 ekip ve bin 952 personel, Sahil Güvenlik birimimizden 14 güvenlik botu ve 173 personel olmak üzere 4 bin 831 personel görev alacaktır. Bunlara ek olarak ayrıca 21 radar aracı, drone ve helikopter ile 64 noktada 249 kent güvenlik sistemleri ile trafik denetimleri gerçekleştireceğiz. Bayramda yola çıkan bütün sürücülerimiz lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevincini acıya dönüştürmeyelim" dedi.

Denetime Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve kolluk kuvvetleri katıldı. - BALIKESİR