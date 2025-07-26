Balkon Demir Korkuluklarına Sıkışan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde balkonun demir korkuluklarına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Antakya ilçesine bağlı Akasya mahallesinde yaşandı. Demir korkuluklara sıkışan kediyi farkeden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir korkuluklara sıkışan kediyi zarar vermeden bulunduğu yerden çıkardı. Herhangi bir yara almadığı belirlenen kedi, doğal ortamına bırakıldı. - HATAY