Balkondan Düşen Öğretmen Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde balkondan düşen öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hava almak için evinin balkonuna çıkan Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fatih Karakurt, baş dönmesi nedeniyle dengesini kaybederek 3. kattan beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Karakuş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karakuş'un tansiyon hastası olduğu ve tedavi gördüğü, balkonda vakit geçirdiği sırada tansiyonunun düşmesiyle dengesini kaybettiği öğrenildi.

Evli ve iki çocuk babası Karakuş'un balkondan düşerek ölmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA