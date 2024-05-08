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"Böyle bir senaryonun asla parçası olmayacağız"

Balkondan girip eski sevgilisinin arkadaşını öldürdü

Cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

NİĞDE - Niğde'de arkadaşıyla birlikte eski sevgilisinin evine balkondan giren ve evde karşılaştığı genci kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Niğde merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi Sazan Çıkmazı'nda meydana geldi. İddiaya göre eski sevgilisi D.A.'nın 3. kattaki evine balkondan giren Gökhan Ö. (40). ile arkadaşı Tayfur A. (32); evde karşılaştıkları Emircan Ö.'yü kalbinden bıçaklamış, genç adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın iki faili Gökhan Ö. ile Tayfur A. emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucunda kısa sürede yakalandı. Cinayet zanlıları; emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Gökhan Ö. ve Tayfur A. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkacak.