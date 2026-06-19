Düzce'nin Ballıca köyünde dere yatağına düşerek mahsur kalan inek, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Dere yatağına düşen inek ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, vinç yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkartıldı. Kurtarma operasyonunun ardından sağlık kontrolü yapılan inek, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine sahibine teslim edildi. - DÜZCE
Son Dakika › 3. Sayfa › Ballıca'da Mahsur Kalan İnek Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?