Uşak’ta çıkan ev yangında ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Uşak’ta çıkan ev yangında ev kullanılmaz hale geldi

Uşak’ta çıkan ev yangında ev kullanılmaz hale geldi
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Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Susuz köyünde M.O.'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; ev kullanılamaz hale geldi, soğutma çalışmaları sürüyor.

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Yangın, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Susuz köyünde bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, M.O.'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Banaz Belediyesi itfaiye ekipleri, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Yaşam, Susuz, Banaz, Uşak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak’ta çıkan ev yangında ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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