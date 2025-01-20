Bandırma-Bursa Karayolunda Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Bandırma- Bursa karayolu Akçapınar yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 54 HL 100 plakalı araç ile 34 DYK 059 plakalı aracın karıştığı kazada R.U, M.U, S.U ve M.U hafif şekilde yaralandı. Kazada araçta sıkışan H.U ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR