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Bandırma'da 2023 yılında bin 699 motosiklet denetlendi - Son Dakika
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Bandırma'da 2023 yılında bin 699 motosiklet denetlendi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 2023 yılının son 4 ayında bin 699 motosiklet denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda, çeşitli trafik kurallarına uymayan ve güvenlik ihlalleri yapan bin 699 motosiklete toplam 8 milyon 895 bin 832 lira idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, müzik cihazlarını kamunun rahatını bozacak şekilde kullanan 759 araç sahibine toplamda 404 bin 937 lira idari yaptırım uygulandı.

Bandırma\'da 2023 yılında bin 699 motosiklet denetlendi
04.01.2024 - 09:40,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 2023 yılının son 4 ayında bin 699 motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, 2023 yılının son 4 ayı içinde ilçe genelinde gerçekleştirdiği motosiklet denetim raporlarını açıkladı. Yapılan 15 bin 516 denetimde bin 699 motosikletin denetlendiği belirtildi. Denetimler sonucunda, çeşitli trafik kurallarına uymayan ve güvenlik ihlalleri yapan bin 699 motosiklete toplam 8 milyon 895 bin 832 lira idari yaptırım uygulandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından 2023 yılının son 4 ayında gerçekleştirdiği denetimlerde, kamunun huzurunu bozan ve gürültü çıkaran araçlara yönelik önemli bir tespit yapıldı. Denetimler kapsamında, müzik cihazlarını kamunun rahatını bozacak şekilde kullanan 759 araç sahibine toplamda 404 bin 937 lira idari yaptırım uygulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Bandırma, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da 2023 yılında bin 699 motosiklet denetlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da 2023 yılında bin 699 motosiklet denetlendi - Son Dakika
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