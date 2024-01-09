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Bandırma'da 2024 Yılı Güvenlik Stratejileri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bandırma'da 2024 Yılı Güvenlik Stratejileri Toplantısı Gerçekleştirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Kaymakam Engin Aksakal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yılında narkotik, organize suçlar, terör ve trafik düzeninin sağlanması konularında önemli kararlar alındı. Emniyetin, asayişin, huzurun ve güvenliğin sağlanması adına çalışmaların kapsamlı olarak süreceği ve suçla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edileceği vurgulandı.

Bandırma\'da 2024 Yılı Güvenlik Stratejileri Toplantısı Gerçekleştirildi
09.01.2024 - 19:31,  Güncelleme: 19:31
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Kaymakam Engin Aksakal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda 2024 yılının güvenlik stratejileri adına önemli kararlar alındı.

Bandırma'da narkotik, organize suçlar, terör ve trafik düzeninin sağlanması konularında toplantı düzenlendi. Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş ve görevli büro amirlerinin de katılımıyla gerçekleşti.

Bandırma'da 2024 yılı içerisinde emniyetin, asayişin, huzurun ve güvenliğin sağlanması adına çalışmaların kapsamlı olarak süreceği belirtilirken özellikle aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamaların arttırılacağına dikkat çekildi. Toplantıda, suçla mücadeleye önümüzdeki yıl içinde de aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edileceği kaydedildi.

Alınan kararlarda, suçla etkin mücadeleyle birlikte, kentin güvenli bir şekilde büyümesine katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da 2024 Yılı Güvenlik Stratejileri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da 2024 Yılı Güvenlik Stratejileri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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