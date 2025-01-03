Bandırma'da 30 Milyon Lira Trafik Cezası - Son Dakika
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Bandırma'da 30 Milyon Lira Trafik Cezası

Bandırma\'da 30 Milyon Lira Trafik Cezası

2024'te Bandırma'da trafik denetimlerinde 12 bin 653 sürücüye toplamda 30 milyon lira ceza uygulandı.

03.01.2025 18:27
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Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, 2024 yılı boyunca yoğun trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda birçok ihlal tespit edilen sürücülere, 30 milyon 714 bin 612 lira cezai işlem uygulandı.

Yıl boyunca yapılan kontrollerde, abart egzoz ve yüksek sesle gürültü yapan 125 araç ile ses ve müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanan 3 bin 149 sürücüye 2 milyon 172 bin 810 lira, alkollü araç kullanan 706 sürücünün ehliyetleri geçici olarak geri alınırken, bu sürücülere 5 milyon 54 bin 454 lira, cezai işlem uygulandı.

Kamyon ve çekici türü araçlara yönelik yapılan denetimlerde, şehir içinde izinsiz park etme, indirme ve bindirme yapan 431 araca 1 milyon 96 bin 443 lira, motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde ise 8 bin 367 sürücüye 22 milyon 390 bin 905 cezai işlem yapıldı.

Toplam 12 bin 653 sürücüye, 30 milyon 714 bin 612 lira cezai işlem uygulandı. Yetkililer, denetimlerin trafik güvenliği için aralıksız süreceğini ve kurallara uyan vatandaşların desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da 30 Milyon Lira Trafik Cezası - Son Dakika

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