Bandırma'da çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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Bandırma'da çıkan anız yangını söndürüldü

Bandırma\'da çıkan anız yangını söndürüldü
22.06.2026 15:25  Güncelleme: 15:26
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarım arazisinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesine bağlı Yeşilçomlu Mahallesi yakınlarında bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevleri ve yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, bölgede bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa, İtfaiye, Tarım, Çevre, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

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