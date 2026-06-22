Bandırma\'da çıkan anız yangını söndürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesine bağlı Yeşilçomlu Mahallesi yakınlarında bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevleri ve yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, bölgede bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR