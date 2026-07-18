Bandırma\'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kırsal kesimde bulunan anız ve otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Bandırma ilçesine bağlı Aksakal Mahallesi kırsalında bulunan anız ve otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Araziden alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucunda anız ve otluk alandaki yangın tamamen söndürülürken, alanda bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR