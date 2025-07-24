Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında çıkan arazi yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Yangına, 6 itfaiye aracı, İlçe Hizmetleri Dairesi'ne bağlı 1 su ikmal aracı, Enerjisa bünyesindeki 1 itfaiye aracı, BASKİ, Bandırma Belediyesi ve Eti Maden'e ait toplam 3 su ikmal aracı, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait 1 arazöz, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz ve 1 helikopterle müdahale edilmişti.
Yangın, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarına devam edilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Bandırma'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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