Bandırma\'da buğday tarlası yangını korkuttu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Bandırma'nın Kayacık Mahallesi Dutliman Yolu üzerinde, TOKİ konutlarının alt kısmında bulunan arazi ve buğday tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelen ihbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri, 3 araç ve 9 personelle olay yerine sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, arazi ve buğday tarlasında çıkan yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını belirledi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ile Bandırma Belediyesi'ne ait 2 su ikmal aracı da destek verdi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede gerçekleştirilen soğutma çalışmalarının ardından herhangi bir yeniden alevlenme riskine karşı gerekli tedbirler alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevlerin çevredeki tarım arazileri ve yerleşim alanlarına sıçraması önlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR