Bandırma\'da depo çatısındaki yangın 3 araç ve 9 personelle söndürüldü

Bandırma'da depo çatısındaki yangın 3 araç ve 9 personelle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma-Bursa karayolu Ömerli mevkisindeki bir işletmeye ait depoların çatısında yangın çıktı. Yangın, Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin 3 araç ve 9 personelle müdahalesiyle söndürülürken çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir işyerinde yangın çıktı.
Bandırma- Bursa karayolu Ömerli mevkisinde bir işletmeye ait depoların çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, depoların çatısında çıkan yangına 3 araç ve 9 personelle müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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