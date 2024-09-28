Bandırma'da Evsiz Adamın Ölümü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bandırma'da Evsiz Adamın Ölümü

Otobüs durağında hareketsiz bulunan evsiz Fevzi Karabacak, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

28.09.2024 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Atatürk caddesi postahane'nin alt tarafında bulunan otobüs durağı yakınında yerde hareketsiz yatan birini fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri durumu ağır olan kişiyi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedaviye alındı. Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bandırma ilçesinde Atatürk Caddesi'nde bulunan bir otobüs durağı yakınında yerde hareketsiz yatan bir kişi, vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Durumu ağır olan Fevzi Karabacak'ı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Karabacak hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 02.30 sularında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin evsiz olduğu ve geçimini şişe toplayarak sağladığı iddia edilen Fevzi Karabacak olduğunu belirledi. Hastaneye kaldırılan Karabacak, 04.30 sularında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, Karabacak'ın bacağında 1 santimetre boyunda bir kesik olduğu tespit edildi. Ancak ilk bulgular, ölüm nedeninin organ yetmezliği veya kalp krizi olabileceği yönünde. Kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Karabacak'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Bandırma, 3-sayfa, Sağlık, evsiz, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Evsiz Adamın Ölümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:58 Prens Selman’dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil Prens Selman'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil
21:01 Cimbom son dakikada yıkıldı Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı Cimbom son dakikada yıkıldı! Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
20:23 Suikastın perde arkası ortaya çıktı Netanyahu, Nasrallah’ı sinsice oyuna getirmiş Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş
19:52 Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi Ahu Tuğba’nın kızının verdiği cevap olay Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 05:11:41. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırma'da Evsiz Adamın Ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement