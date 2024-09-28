Bandırma'da Evsiz Adamın Ölümü

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Atatürk caddesi postahane'nin alt tarafında bulunan otobüs durağı yakınında yerde hareketsiz yatan birini fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri durumu ağır olan kişiyi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedaviye alındı. Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bandırma ilçesinde Atatürk Caddesi'nde bulunan bir otobüs durağı yakınında yerde hareketsiz yatan bir kişi, vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Durumu ağır olan Fevzi Karabacak'ı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Karabacak hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 02.30 sularında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin evsiz olduğu ve geçimini şişe toplayarak sağladığı iddia edilen Fevzi Karabacak olduğunu belirledi. Hastaneye kaldırılan Karabacak, 04.30 sularında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, Karabacak'ın bacağında 1 santimetre boyunda bir kesik olduğu tespit edildi. Ancak ilk bulgular, ölüm nedeninin organ yetmezliği veya kalp krizi olabileceği yönünde. Kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Karabacak'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. - BALIKESİR